Около 300 предметов искусства будут возвращены из США в Индию
09:30 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США возвратят в Индию почти 300 предметов искусства, украденных или незаконно вывезенных с индийской территории. Об этом сообщает МИД южноазиатской республики на официальном сайте.
«В связи с визитом премьер-министра [Индии] господина Нарендры Моди в Соединенные Штаты американская сторона содействовала возвращению 297 предметов старины, которые были украдены или вывезены из Индии. Вскоре они будут возвращены в Индию», — говорится в сообщении. Ведомство указывает, что возвращение предметов искусства пройдет в соответствии с обязательствами, которые отражены в совместном заявлении по итогам встречи президента США Джо Байдена и премьера Индии Моди в июне 2023 года.
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