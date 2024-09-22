Помимо F-16, Украина хочет получить от запада еще истребители Gripen и Eurofighter Typhoon
13:45 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Рустем Умеров.
«Уже есть договоренности по передаче F-16 и Mirage. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — привело его слова украинское издание «Обозреватель».
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