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Президент Бразилии: Генеральная Ассамблея утратила свою жизнеспособность...

19:14 22.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН утратила свою жизнеспособность, а кризис глобальной системы управления требует структурных преобразований. Такой мнение выразил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, выступая на Саммите будущего в штаб-квартире ООН в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии ГА.

«Нам не хватает амбиций и смелости. Пандемия, конфликты в Европе и на Ближнем Востоке, гонка вооружений, климатический кризис выявили ограниченность многосторонних форумов», — заявил бразильский лидер.

«Генеральная Ассамблея утратила свою жизнеспособность, <…> легитимность Совета Безопасности ослабевает каждый раз, когда Совет применяет двойные стандарты или хранит молчание перед лицом злодеяний», — констатировал Лула да Силва. Он отметил, что «институты Бреттон-Вудса игнорируют приоритеты и потребности развивающегося мира, страны глобального Юга не представлены в надлежащем объеме, это не соотносится с их демографическим и экономическим весом».

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