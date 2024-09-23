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За ночь средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА над Белгородской и Курской областями

09:00 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили и перехватили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области и четыре над территорией Курской области», — сказали в военном ведомстве.

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