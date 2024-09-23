Армия Израиля наносит массированные удары по объектам «Хезболлах» в Ливане
09:05 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносит массированные удары по объектам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«Армия обороны Израиля в настоящее время наносит массированные удары по террористическим целям, принадлежащим террористической организации „Хезболлах“ в Ливане. Подробности будут опубликованы позднее», — говорится в сообщении.
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