Times выяснила подробности «плана победы» Зеленского
09:20 23.09.2024 Источник: РБК
«План победы», который украинский президент Владимир Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине, сообщает The Times.
Зеленский ранее говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны». РБК
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