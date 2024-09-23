Times выяснила подробности «плана победы» Зеленского

09:20 Источник: РБК

«План победы», который украинский президент Владимир Зеленский представит американскому лидеру Джо Байдену содержит четыре ключевых пункта: гарантии безопасности для Украины со стороны Запада, «аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО», продолжение операции ВСУ в Курской области, запрос о «специфическом» современном оружии и международная финансовая помощь Украине, сообщает The Times.

Зеленский ранее говорил, что «план победы» состоит из пяти пунктов: «четыре — это то, что нам необходимо, и один — это после войны». РБК