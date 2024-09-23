ЕС необходимо пересмотреть связи с Россией и подумать о новом миропорядке - Макрон

10:00 Источник: Газета.Ru

Европа в какой-то момент должна будет переосмыслить свои отношения с Россией, заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом он написал в своем X (ранее Twitter).

По его словам, следует задуматься о мире в Европе завтрашнего дня при участии всех заинтересованных сторон, а также с учетом того, что Европа не ограничивается Евросоюзом и Североатлантическим альянсом.

Макрон добавил, что странам ЕС и мира нужно сосредоточиться на построении нового мирового порядка взамен старому, который «неполноценен и несправедлив». "Газета.Ру"