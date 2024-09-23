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Члены семьи, продавшей участникам нападения на «Крокус» машину, знали о теракте — документ

10:20 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Члены семьи из Таджикистана, которые продали автомобиль Renault Symbol непосредственным участникам нападения на концертный зал «Крокус Сити Холл», знали о готовящимся теракте, это подтверждают показания свидетелей. Об этом сказано в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

«В представленных суду материалах имеются сведения о событии преступления и обоснованном подозрении в причастности Исломова А. И., Исломова Д. И., Исломова И. И. и Касимова А. Х. в инкриминируемом деянии, которое усматривается из результатов оперативно-разыскных мероприятий, показаний свидетелей и потерпевших, результатов осмотров и обысков, иных материалов дела в их совокупности», — сказано в решении Басманного суда о продлении ареста обвиняемым. По версии следствия, члены семьи Исломовых продали машину исполнителям, а Алишер Касимов сдал им квартиру.

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