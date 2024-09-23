Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри
10:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России поддержало законопроект о введении административного наказания за пропаганду отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри) по аналогии с наказанием за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и смены пола. Проект отзыва кабмина есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в КоАП РФ. По действующему законодательству пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, а также смены пола грозит штрафом для граждан в размере от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей либо административным приостановлением деятельности на срок до 90 суток. Если пропаганда совершается в отношении несовершеннолетних, то нижние и верхние границы штрафов увеличиваются в два раза. Если пропаганда совершается с применением СМИ или интернета, то юрлицам и вовсе грозит штраф до 4 млн рублей.
«Концепция законопроекта, направленного на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей и создание эффективного механизма по их защите, заслуживает внимания. Правительство РФ поддерживает законопроект при условии учета замечания ко второму чтению», — говорится в документе.
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