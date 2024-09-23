ВСУ самовольно покидают позиции в Курской области — Алаудинов

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве на фоне больших потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник длительное время пытался „продавиться“. Сейчас мы отмечаем, что на большей части периметра он пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал он.