ВСУ самовольно покидают позиции в Курской области — Алаудинов
11:05 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) находятся в замешательстве на фоне больших потерь в Курской области и повсеместно самовольно покидают позиции. Об этом ТАСС заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник длительное время пытался „продавиться“. Сейчас мы отмечаем, что на большей части периметра он пытается „закопаться“, сохраниться, потому что, действительно, он понес очень большие потери. За счет этого он находится, я считаю, в некотором замешательстве, потому что мы фиксируем, что группы украинских бойцов отказываются выполнять приказ, где-то они покидают самовольно линию боевого соприкосновения, покидают позиции. И мы это уже начали фиксировать повсеместно», — сказал он.
Новости
- 12:20 23.09.2024
- Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в украинском конфликте
- 12:05 23.09.2024
- Эрдоган назвал ООН недееспособной и призвал ее реформировать
- 12:00 23.09.2024
- В Литве проходят крупнейшие мобилизационные учения
- 11:32 23.09.2024
- В Одессе задержали группу людей, якобы собиравшихся захватить власть в городе
- 11:22 23.09.2024
- Сбер выпустил бесплатную кредитку с лимитированным дизайном и светодиодами
- 11:20 23.09.2024
- Израиль полагает, что половина из около 100 удерживаемых ХАМАС в Газе заложников погибли
- 11:00 23.09.2024
- Киргизия надеется войти в число 30 лучших стран мира к 2030 году — президент
- 10:32 23.09.2024
- Правительство РФ поддержало проект о штрафах за пропаганду движения чайлдфри
- 10:20 23.09.2024
- Члены семьи, продавшей участникам нападения на «Крокус» машину, знали о теракте — документ
- 10:05 23.09.2024
- Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за всю осень
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать