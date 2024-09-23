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Израиль полагает, что половина из около 100 удерживаемых ХАМАС в Газе заложников погибли

11:20 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Израиля полагает, что только около половины из 97 удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа израильских заложников остаются в живых. Как сообщила газета The Times of Israel, такую оценку привел премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху на закрытой встрече в парламенте.

«Согласно информации, которой мы располагаем, половина [из 97 остающихся] заложников в Газе живы», — привел изданию слова главы правительства один из членов комитета по международным делам и обороне.

К настоящему времени Армия обороны Израиля подтвердила гибель только 33 заложников, подчеркивает The Times of Israel.

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