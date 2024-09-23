В Одессе задержали группу людей, якобы собиравшихся захватить власть в городе
11:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала несколько человек, которые якобы пытались осуществить силовой захват власти в Одессе.
Как отмечается в сообщении в телеграм-канале СБУ, у задержанных изъято более 70 единиц огнестрельного оружия с оптическими прицелами и боеприпасами, а также бронежилеты, шлемы, баллистические очки и другое тактическое снаряжение. В материалах дела утверждается, что обвиняемые якобы завербовали в свои ряды более двух десятков человек.
Задержанным предъявлены обвинения по двум статьям (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти, совершенные по предварительному сговору группой лиц, и создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований).
Сейчас они находятся под стражей. Им грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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