В Литве проходят крупнейшие мобилизационные учения
12:00 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крупнейшие учения по проверке работы мобилизационной системы, которыми будут охвачены все муниципалитеты страны, начались в Литве. Об этом сообщила канцелярия правительства.
«Задачей крупнейших учений такого рода является оценка состояния государственной мобилизационной системы, действий в условиях подготовки к обороне страны и по обеспечению в критической ситуации жизненно важных функций», — говорится в сообщении.
В учениях участвуют около 1 тыс. государственных служащих и должностных лиц, служащих самоуправлений и волонтеров неправительственных организаций. Привлечены канцелярия правительства, все министерства, департамент мобилизации и гражданского сопротивления, департамент госбезопасности, генштаб Минобороны, все 60 муниципалитетов страны и другие структуры.
Одним из эпизодов учений будет имитация эвакуации населения на железнодорожных вокзалах Вильнюса и Лентвариса.
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