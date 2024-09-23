В Литве проходят крупнейшие мобилизационные учения

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие учения по проверке работы мобилизационной системы, которыми будут охвачены все муниципалитеты страны, начались в Литве. Об этом сообщила канцелярия правительства.

«Задачей крупнейших учений такого рода является оценка состояния государственной мобилизационной системы, действий в условиях подготовки к обороне страны и по обеспечению в критической ситуации жизненно важных функций», — говорится в сообщении.

В учениях участвуют около 1 тыс. государственных служащих и должностных лиц, служащих самоуправлений и волонтеров неправительственных организаций. Привлечены канцелярия правительства, все министерства, департамент мобилизации и гражданского сопротивления, департамент госбезопасности, генштаб Минобороны, все 60 муниципалитетов страны и другие структуры.

Одним из эпизодов учений будет имитация эвакуации населения на железнодорожных вокзалах Вильнюса и Лентвариса.