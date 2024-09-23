Эрдоган назвал ООН недееспособной и призвал ее реформировать
12:05 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ООН стала недееспособной и игнорирует волю сотен стран, поэтому ее необходимо реформировать. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган на круглом столе в «Турецком доме» в Нью-Йорке.
«Мы становимся свидетелями новых кризисов или конфликтов почти каждый день. Многосторонность должна быть основой ООН. Мы не живем ни в 1945 году, ни в условиях холодной войны или однополярного порядка. На примере каждого кризиса мы становимся свидетелями горькой правды. С одной стороны, есть Генеральная Ассамблея ООН и ее решения, отражающие общее сознание и общий разум человечества. С другой стороны, есть пять привилегированных стран, которые имеют право вето в Совете Безопасности. Из-за их собственных интересов, приоритетов и настроений игнорируется воля сотен стран в ООН. Я говорю, что мир больше пяти [стран], и обращаю внимание на эту искаженную структуру организации», — приводит слова Эрдогана агентство Anadolu.
Как заметил турецкий лидер, «все признают, что ООН нуждается в реформе, но при этом не предпринимаются никакие шаги для изменений». «Тяжесть нынешней системы ООН, которая стала недееспособной, чаще всего ложится на плечи гражданских лиц в зонах конфликтов, угнетенных, голодающих. Мы продолжим призывать к реформе ООН везде и при каждой возможности. Это станет базой для нашего диалога», — указал Эрдоган.
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