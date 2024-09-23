Премьер Дании призвала отказаться от красных линий в украинском конфликте

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что следует отказаться от красных линий, когда речь заходит о конфликте на Украине. Она изложила свою позицию в интервью агентству Bloomberg.

«Мое предложение заключается в том, чтобы прекратить дискуссию о красных линиях [в украинском конфликте]», — сказала глава датского правительства. По ее мнению, обсуждение в публичном пространстве красных линий в конфликте было «ошибкой, которая играет на руку РФ». «И я считаю, что ограничения на применение [западного] оружия должны быть сняты», — добавила Фредериксен. Она также полагает, что Европе следует «прекратить задержки» с поставками вооружений Киеву.