Израиль углубляет атаки в Ливане, израильтяне в тылу должны проявить стойкость — министр

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные увеличивают глубину атак в Ливане, в предстоящие дни израильтянам в тылу нужно проявить стойкость и соблюдать дисциплину. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на совещании по вопросам готовности тыла к расширению боевых действий, передает издание The Times of Israel.

«Мы углубляем наши атаки в Ливане, <…> и мы продолжим [атаковать Ливан], пока не достигнем нашей цели по безопасному возвращению жителей севера в свои дома. Впереди нас ждут дни, когда общественность должна будет проявить самообладание, дисциплину и полностью подчиняться указаниям тылового командования», — сказал глава военного ведомства.