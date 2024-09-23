Израиль углубляет атаки в Ливане, израильтяне в тылу должны проявить стойкость — министр
12:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильские военные увеличивают глубину атак в Ливане, в предстоящие дни израильтянам в тылу нужно проявить стойкость и соблюдать дисциплину. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Йоав Галант на совещании по вопросам готовности тыла к расширению боевых действий, передает издание The Times of Israel.
«Мы углубляем наши атаки в Ливане, <…> и мы продолжим [атаковать Ливан], пока не достигнем нашей цели по безопасному возвращению жителей севера в свои дома. Впереди нас ждут дни, когда общественность должна будет проявить самообладание, дисциплину и полностью подчиняться указаниям тылового командования», — сказал глава военного ведомства.
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