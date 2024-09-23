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НОВОСТИ

Россияне увеличили траты по кредиткам - СМИ

13:00 23.09.2024 Источник: РБК

В августе 2024 года россияне стали активнее использовать доступные им лимиты по кредитным картам. Как следует из статистики бюро кредитных историй «Скоринг Бюро», которую изучил РБК, уровень утилизации кредиток (доля используемого лимита по карте) в этот месяц увеличился на 1,9 п.п., до 33,9%.

И сам показатель, и величина прироста достигли максимума с начала 2022 года.

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