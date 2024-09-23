В Иркутской области школьник напал с молотком на одноклассников, трое пострадали

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, в результате ранения получили как минимум три ученика. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. Предварительно, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.