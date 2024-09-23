В Иркутской области школьник напал с молотком на одноклассников, трое пострадали
13:05 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Школьник с молотком и ножом напал на одноклассников в Балаганске Иркутской области, в результате ранения получили как минимум три ученика. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
«Инцидент произошел в Балаганске во время перемены в школе. Учащиеся готовились к уроку физкультуры. В раздевалке один из школьников с ножом и молотком набросился на одноклассников. Предварительно, трое пострадали», — сказал собеседник агентства.
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