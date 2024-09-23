ВСУ потеряли за сутки более 340 военных в Курской области — Минобороны РФ

14:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины на курском направлении за сутки составили более 340 военных, один украинский военнослужащий взят в плен. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины», — указали в министерстве. Там отметили, что российские войска уничтожили также восемь артиллерийских орудий, станцию радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей.

«Один военнослужащий ВСУ взят в плен», — добавили в ведомстве.