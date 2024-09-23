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ВСУ подтягивают резервы в Харьковскую область из-за продвижения ВС РФ к Купянску — Ганчев

14:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) подтягивают резервы в Харьковскую область на фоне продвижения российских войск в сторону Купянска и Узлового. Прорыв на данном направлении грозит украинской армии потерей контроля над важными логистическими путями. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала.

«Противник подтянул резервы, держит волчанское направление, пытается контратаковать наши позиции в этом населенном пункте. Сейчас движение наших войск непосредственно к Купянску и Узловому обуславливает подтяжку резервов и со стороны противника. Я думаю, что командование им эту линию фронта не позволит оголить, иначе они потеряют достаточно большую территорию и мы получим контроль над всеми логистическими путями», — сказал Ганчев.

Он уточнил, что за последние две недели российские войска достигли определенных успехов в освобождении Харьковской области. «Бои не затихают ни на день, ни на час. Противник постоянно контратакует наши позиции, много использует дронов. Все поселки, которые находятся под нашим контролем, это Купянский район, все находятся под огневым ударом противника ежедневно. Наши работники, которые исполняют свои обязанности, это ощущают ежедневно», — отметил Ганчев.

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