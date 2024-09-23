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ВСУ потеряли до 16,4 тыс. военных за время боев в Курской области — МО РФ

15:12 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за все время боевых действий в Курской области составили до 16 400 военных, 127 танков и 60 боевых машин пехоты. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортеров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США», — сообщили в ведомстве.

Также противник потерял восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 32 станции РЭБ, восемь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 17 единиц инженерной техники, из них 10 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. «Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — подчеркнули в Минобороны.

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