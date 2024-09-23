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МИД КНР обвинил США в использовании саммита QUAD для блокирования Китая

15:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты используют саммит Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) для сдерживания Китая и обеспечения гегемонии Вашингтона в Индо-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

«Американская сторона отвела QUAD роль главного руководящего механизма в Индо-Тихоокеанском регионе, инструмента, при помощи которого США блокируют Китай и защищают свою гегемонию», — подчеркнул он на брифинге.

Как уточнил официальный представитель, Вашингтон при помощи QUAD стремится «спекулировать на китайской угрозе», пытается заручиться поддержкой других стран, чтобы сдерживать КНР и добиться ее отчуждения. Линь Цзянь отметил, что, несмотря на заверения представителей США о ненаправленности четырехстороннего диалога против Пекина, первой темой, выносимой на обсуждение указанного саммита, оказывается Китай.

Линь Цзянь отметил, что Соединенные Штаты должны прекратить использовать другие страны для противодействия КНР. По его словам, стратегия американских властей, направленная на подрыв взаимного доверия между государствами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), как и попытки «идти наперекор» процессу их развития, «обречены на недолговечность».

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