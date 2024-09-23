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8 человек погибли в Индии от удара молнии

16:32 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь человек, включая шесть школьников, погибли в результате удара молнии в центральном индийском штате Чхаттисгарх. Об этом журналистам сообщили в правительстве региона.

Учащиеся старших классов возвращались из школы после экзаменов, когда начался ливень. Они укрылись под деревом. От удара молнии погибли шесть подростков и двое взрослых. Еще один школьник серьезно пострадал.

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