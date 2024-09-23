Польша не собирается приглашать Россию на 80-ю годовщину освобождения Освенцима

19:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская сторона не собирается приглашать российскую делегацию на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», которые состоятся в январе 2025 года в мемориальном музее в Освенциме.

«Тяжело представить присутствие России. <…> Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-нибудь снова, но будем серьезны — это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца», — заявил директор музея Петр Цивиньский, его слова приводит телеканал TVP World.