Польша не собирается приглашать Россию на 80-ю годовщину освобождения Освенцима
19:50 23.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польская сторона не собирается приглашать российскую делегацию на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря «Аушвиц-Биркенау», которые состоятся в январе 2025 года в мемориальном музее в Освенциме.
«Тяжело представить присутствие России. <…> Я хотел бы, чтобы это стало возможным когда-нибудь снова, но будем серьезны — это точно не произойдет в ближайшие четыре месяца», — заявил директор музея Петр Цивиньский, его слова приводит телеканал TVP World.
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