За ночь сбиты 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Брянской области», — сказали там.