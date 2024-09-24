0
0
135
НОВОСТИ

За ночь сбиты 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

09:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БПЛА над территорией Белгородской области, шесть — над территорией Курской и один — над территорией Брянской области», — сказали там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
7003
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
7391
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
6866
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
7082
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
7000
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
7021
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
6985
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
7008
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
6944
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
6945

Возврат к списку