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НОВОСТИ

Армия Израиля заявила, что за ночь нанесла новые удары по десяткам объектов «Хезболлах»

09:20 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские ВВС ночью продолжили наносить удары по объектам шиитского движения «Хезболлах» в Ливане. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

По ее информации, за ночь атакованы «десятки целей», удары наносились «по многим районам Южного Ливана».

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