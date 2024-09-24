В Полтавской области после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Энергетическая инфраструктура повреждена в Полтавской области на северо-востоке Украины, где ночью произошли взрывы. Об этом сообщил глава областной администрации Филипп Пронин.

«Повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов», — написал он в своем телеграм-канале.