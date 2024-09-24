США выступают за немедленное начало переговоров о реформировании СБ ООН — Блинкен
10:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты считают необходимым в ближайшее время начать переговоры о реформировании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на Саммите будущего в штаб-квартире ООН.
«Соединенные Штаты выступают за немедленное начало переговоров о реформировании Совета [Безопасности ООН]», — сказал он.
Госсекретарь отметил, что Вашингтон считает необходимым предоставить статус постоянного члена реформированного СБ ООН двум странам Африки, государствам Латинской Америки и Карибского бассейна, а также статус непостоянного члена островным развивающимся странам. Он добавил, что США продолжат добиваться постоянного членства в СБ ООН для Германии, Индии и Японии.
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