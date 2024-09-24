Дуда заявил, что у Украины "много проблем с прошлым"
10:05 24.09.2024 Источник: РБК
У Украины «очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.
«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином [Степаном] Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — продолжил Дуда.
Кроме того, это «вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте», заключил он. РБК
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