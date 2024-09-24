Дуда заявил, что у Украины "много проблем с прошлым"

10:05 Источник: РБК

У Украины «очень много проблем со своим прошлым в период Второй мировой войны», заявил президент Польши Анджей Дуда в эфире телеканала Polsat.

«Это не только вопрос Волынской резни. Это также вопрос подразделений СС, в которых служили попросту украинцы. Это вопрос сотрудничества между тогдашними, скажем так, украинскими властями, господином [Степаном] Бандерой и другими, и властями рейха во главе с Адольфом Гитлером», — продолжил Дуда.

Кроме того, это «вопрос украинско-еврейских отношений в те времена и участие в холокосте», заключил он. РБК