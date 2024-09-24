Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников — ФСБ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ задержала 23-летнего жителя Биробиджана, который собирал для Службы безопасности Украины данные об объектах Минобороны и собирался устроить поджог пункта отбора контрактников. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«ФСБ задержан житель Биробиджана, 2001 г. р., завербованный украинскими спецслужбами посредством сети Интернет, — рассказали в ЦОС. — Действуя по указанию Службы безопасности Украины, злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны России, а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту в Биробиджане и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения посредством выведения из строя релейных шкафов ОАО „РЖД“.