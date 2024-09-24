СберАналитика: Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей
10:48 24.09.2024
По итогам первого полугодия 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тыс. руб., впервые превысив отметку 80 тыс. Этот показатель на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть выше цифр двухлетней давности, отмечают эксперты СберАналитики.
Как показало совместное исследование СберАналитики и Работа.ру, максимальный рост зарплат показал Татарстан (+23,4%). По итогам полугодия средняя зарплата в республике составила 82,1 тыс. руб. В топ-5 по росту также вошли Курганская (+22,8%), Астраханская (+20,8%), Оренбургская и Челябинская области (+20,7% в обоих регионах).
Больше 100 тыс. руб. в месяц в среднем зарабатывают жители 12 регионов России. Впервые такую планку преодолела Якутия (110 тыс.), Мурманская область (105,9 тыс.), Санкт-Петербург (104,1 тыс.) и Московская область (103,6 тыс.). Максимальную зарплату в стране получают на Чукотке – 179,3 тыс.
В число регионов с зарплатами выше 100 тыс. руб. также вошли Москва (144,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (143,9 тыс.), Магаданская область (140,3 тыс.), Камчатский край (123,5 тыс.), Ханты-Мансийский АО (121,5 тыс.), Сахалинская область (118,2 тыс.), Ненецкий АО (110,3 тыс.).
По данным исследования сервиса Работа.ру среди более 3500 соискателей из всех регионов России, в среднем опрошенные хотели бы получать зарплату в размере 142 тыс. руб. в месяц. На наибольшую сумму рассчитывают мужчины-соискатели в возрасте от 35 до 39 лет – 267 тыс. руб.
47% российских компаний отметили, что уже повысили заработные платы сотрудникам во втором квартале 2024 года. А 57% заявили, что в третьем квартале собираются увеличить зарплаты части коллектива. Помимо увеличения зарплат, компании прибегают и к другим способам мотивации и привлечения сотрудников. Так, 31% уже работают над брендом работодателя, а 30% – над созданием корпоративной культуры.
В число регионов с наименьшим разрывом между средней и медианной заработной платой вошли Белгородская (33,8%), Курская (34,7%), Тульская (35,1%) и Владимирская (35,2%) области, а также Республика Алтай (37,2%). В среднем по стране этот показатель составил 57%.
Исследование подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».
Решения СберАналитики строятся на агрегированной обезличенной информации о потребностях и предпочтениях 109 млн покупателей и 6 млн юрлиц, а также данных из более 70 внутренних и внешних источников, что позволяет детально анализировать различные рынки с учетом их отраслевой и региональной специфики. Высокую точность при широком покрытии обеспечивает применение собственных запатентованных алгоритмов обработки информации и моделей машинного обучения.
НОВОСТИ
- 11:20 24.09.2024
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 25 годам заключения двух членов банды Басаева
- 11:05 24.09.2024
- Израиль каждый день будет повышать уровень своих операций в Ливане — CNN
- 11:00 24.09.2024
- Лидер Косова не намерен уступать давлению Запада в поиске компромисса с Сербией — FT
- 10:32 24.09.2024
- Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников — ФСБ
- 10:20 24.09.2024
- Количество беспилотников в Китае за полгода выросло на 50%, до 1,87 млн штук
- 10:12 24.09.2024
- Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 миллиардов рублей
- 10:05 24.09.2024
- Дуда заявил, что у Украины "много проблем с прошлым"
- 10:00 24.09.2024
- США выступают за немедленное начало переговоров о реформировании СБ ООН — Блинкен
- 09:32 24.09.2024
- В Полтавской области после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура
- 09:20 24.09.2024
- Армия Израиля заявила, что за ночь нанесла новые удары по десяткам объектов «Хезболлах»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать