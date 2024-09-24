СберАналитика: Средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

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По итогам первого полугодия 2024 года средняя зарплата в России составила 82 тыс. руб., впервые превысив отметку 80 тыс. Этот показатель на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на треть выше цифр двухлетней давности, отмечают эксперты СберАналитики.

Как показало совместное исследование СберАналитики и Работа.ру, максимальный рост зарплат показал Татарстан (+23,4%). По итогам полугодия средняя зарплата в республике составила 82,1 тыс. руб. В топ-5 по росту также вошли Курганская (+22,8%), Астраханская (+20,8%), Оренбургская и Челябинская области (+20,7% в обоих регионах).

Больше 100 тыс. руб. в месяц в среднем зарабатывают жители 12 регионов России. Впервые такую планку преодолела Якутия (110 тыс.), Мурманская область (105,9 тыс.), Санкт-Петербург (104,1 тыс.) и Московская область (103,6 тыс.). Максимальную зарплату в стране получают на Чукотке – 179,3 тыс.

В число регионов с зарплатами выше 100 тыс. руб. также вошли Москва (144,1 тыс.), Ямало-Ненецкий АО (143,9 тыс.), Магаданская область (140,3 тыс.), Камчатский край (123,5 тыс.), Ханты-Мансийский АО (121,5 тыс.), Сахалинская область (118,2 тыс.), Ненецкий АО (110,3 тыс.).

По данным исследования сервиса Работа.ру среди более 3500 соискателей из всех регионов России, в среднем опрошенные хотели бы получать зарплату в размере 142 тыс. руб. в месяц. На наибольшую сумму рассчитывают мужчины-соискатели в возрасте от 35 до 39 лет – 267 тыс. руб.

47% российских компаний отметили, что уже повысили заработные платы сотрудникам во втором квартале 2024 года. А 57% заявили, что в третьем квартале собираются увеличить зарплаты части коллектива. Помимо увеличения зарплат, компании прибегают и к другим способам мотивации и привлечения сотрудников. Так, 31% уже работают над брендом работодателя, а 30% – над созданием корпоративной культуры.

В число регионов с наименьшим разрывом между средней и медианной заработной платой вошли Белгородская (33,8%), Курская (34,7%), Тульская (35,1%) и Владимирская (35,2%) области, а также Республика Алтай (37,2%). В среднем по стране этот показатель составил 57%.

Исследование подготовлено с помощью аналитической панели «Мониторинг экономики регионов».

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