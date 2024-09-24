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НОВОСТИ

Израиль каждый день будет повышать уровень своих операций в Ливане — CNN

11:05 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль будет повышать уровень военных операций против шиитского движения «Хезболлах» каждый день. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на израильского чиновника.

По его словам, еврейское государство осознает риски такой эскалации и готово в любой момент остановиться, но также «это зависит от шиитского движения „Хезболлах“.

Источник также указывает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что цель военных операций в Ливане «отсечь „Хезболлах“ от войны с ХАМАС».

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