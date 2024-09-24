Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 24 и 25 годам заключения двух членов банды Басаева

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Южный окружной военный суд приговорил к 24 и 25 годам колонии членов банды Басаева Нажмудина Дудиева и Ибрагима Донашева по уголовному делу о теракте в Чеченской Республике в 2005 году, в котором погибли 15 человек и 36 пострадали, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Суд <…> рассмотрел дело в отношении Дудиева и Донашева и постановил признать их виновными в совершении преступления <…>. По совокупности преступлений назначить Дудиеву наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, Донашеву — на 25 лет», — говорится в приговоре.