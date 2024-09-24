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ВСУ потеряли до 40 человек в результате удара авиабомбой в районе Купянска — МО РФ

11:32 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 40 человек в результате удара авиационной бомбой ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации в районе Купянска. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Минобороны России опубликовало кадры нанесения авиационного удара экипажем самолета оперативно-тактической авиации с применением ОДАБ-1500 по пункту временной дислокации подразделений ВСУ в районе н. п. Купянск. В результате удара потери противника составили до 40 боевиков», — сообщили там, добавив, что также уничтожено до пяти единиц военной и специальной техники.

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