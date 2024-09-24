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Штраф за пропаганду чайлдфри может составить до 5 млн рублей — Володин

12:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штраф за пропаганду отказа от деторождения (так называемого движения чайлдфри) может составить до 5 млн для юридических лиц. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Штрафы за нарушение составят до 400 тысяч рублей для физических лиц, до 800 тысяч рублей для должностных лиц и до 5 миллионов рублей для юридических лиц», — написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что указанные суммы штрафов выбраны по аналогии со штрафами за пропаганду ЛГБТ и смены пола.

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