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Один пожарный погиб и двое пострадали при взрыве боеприпаса при пожаре в ДНР

12:05 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боеприпас сдетонировал при тушении пожара в Горловке в Донецкой Народной Республике, один пожарный погиб и двое ранены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Утром 24 сентября в результате обстрела в Никитовском районе Горловки произошел пожар в частном доме. К месту прибыли сразу несколько пожарных расчетов и руководство подразделения. Во время тушения в результате детонации взрывоопасного предмета пострадали трое сотрудников МЧС России. К сожалению, начальник пожарно-спасательного отряда Сергей Никитенко получил травмы, несовместимые с жизнью», — сказали в МЧС.

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