Лукашенко считает, что современная война — это война беспилотников
12:20 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современная война — это война беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому учения с их применением должны быть приближены к боевым условиям.
«Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом», — отметил президент, посещая общевойсковой Обуз-Лесновский полигон (Брестская область), сообщает агентство БелТА.
По словам Лукашенко, по этой причине тренировки и учения с использованием БПЛА должны быть приближены к боевым условиям. «Все должно быть естественным образом, как в бою, и никакой показухи быть не должно. Мне это не нужно», — сказал глава государства.
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