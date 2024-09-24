Лукашенко считает, что современная война — это война беспилотников

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что современная война — это война беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поэтому учения с их применением должны быть приближены к боевым условиям.

«Сейчас мы все видим, что без БПЛА нет войны. Уже начинают беспилотниками гоняться за солдатом», — отметил президент, посещая общевойсковой Обуз-Лесновский полигон (Брестская область), сообщает агентство БелТА.

По словам Лукашенко, по этой причине тренировки и учения с использованием БПЛА должны быть приближены к боевым условиям. «Все должно быть естественным образом, как в бою, и никакой показухи быть не должно. Мне это не нужно», — сказал глава государства.