План Зеленского является «планом мировой войны», считает депутат Бундестага
12:32 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«План победы», который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить своему американскому коллеге Джо Байдену в ходе визита в Вашингтон 26 сентября, представляет собой план мировой войны. Такое мнение выразила депутат Бундестага от группы «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Севим Дагделен.
«План победы» Зеленского над ядерной державой Россией — это план мировой войны. Для «победы» Украины США и страны НАТО должны полноценно участвовать в войне на Украине», — написала Дагделен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
По мнению депутата, «молчание правительства ФРГ по поводу этого грандиозного плана по прямому вовлечению Германии» в конфликт на Украине «является фатальным». Большинство населения Германии, как заметила Дагделен, отвергают дальнейшие поставки оружия Киеву. «Недопустимо, что СДПГ, „зеленые“, СвДП, ХДС и ХСС продолжают игнорировать это большинство», — резюмировала она.
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