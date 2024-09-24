Следы средства от насекомых найдены в пробах отравившихся под Красноярском

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы инсектицидного средства от насекомых обнаружены в пробах отравившейся семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.

«По результатам исследований, произведенных в пробах <…>, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — отметили в ведомстве.