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НОВОСТИ

Следы средства от насекомых найдены в пробах отравившихся под Красноярском

13:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следы инсектицидного средства от насекомых обнаружены в пробах отравившейся семьи из Назаровского района Красноярского края, где погибли четверо детей. Об этом ТАСС сообщили в главном следственном управлении СК РФ по краю и Хакасии.

«По результатам исследований, произведенных в пробах <…>, обнаружены следы вещества, входящего в состав инсектицидного средства от насекомых», — отметили в ведомстве.

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