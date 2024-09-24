Критику в адрес властей нужно отличать от оскорблений — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конструктивная критика властей нужна и важна, но ее нужно отличать от оскорблений. На это в беседе с журналистами указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя законопроект об уголовном наказании за публичное оскорбление в интернете представителя власти.

«Критика и оскорбление — это разные понятия», — сказал он в ответ на вопрос, не расслабит ли такая инициатива чиновников. «Конечно, власть не должна и не может быть свободной от критики. Главное, если это критика [со стороны] людей, населения. Потому что представители власти работают на благо этих людей и служат этим людям. Они служащие, госслужащие», — добавил представитель Кремля.