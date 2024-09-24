Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

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14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ опубликован.

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.