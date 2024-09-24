В Испании сбежавший в ходе забега бык убил человека и ранил еще трех

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере один человек погиб, еще трое пострадали после того, как бык перепрыгнул через ограду во время гуляний в испанском автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча. Об этом сообщила региональная служба экстренной помощи в соцсети X.

По ее информации, «один человек погиб, еще трое пострадали в Пантохе (провинция Толедо)». Как уточнили в службе, животное «сбежало во время забега быков».