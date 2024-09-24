Госдума ввела возможность освобождения участников СВО от наказания на стадии суда
15:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях законопроект о возможности освобождения от уголовной ответственности на стадии судебного производства по делам в отношении мобилизованных или заключивших контракт о прохождении военной службы.
23 марта этого года вступили в силу поправки в уголовное законодательство, позволяющие по ходатайству командования воинской части приостанавливать уголовные дела и отменять меру пресечения в отношении лиц, проходящих военную службу или заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ в период мобилизации, военного положения либо в военное время. А если приговор уже вступил в силу, такие лица освобождаются от наказания условно, контроль за ними передается командованию воинской части. После получения госнаграды в период военной службы либо по истечении срока военной службы или военного времени они освобождаются от уголовной ответственности или от назначенного наказания, их судимость гасится.
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