ВСУ потеряли на курском направлении более 16,7 тыс. военных — Минобороны

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время боев на курском направлении более 16,7 тыс. военных, в том числе 360 за сутки. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и 12 боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, две пусковые установки реактивных систем залпового огня, три станции радиоэлектронной борьбы и 11 автомобилей. Четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 16 700 военнослужащих, 127 танков», — сказали там.