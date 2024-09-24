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В Одессе снесут памятники Пушкину, Высоцкому и Бабелю

15:32 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Одессы постановили демонтировать 19 памятников, в том числе поэту Александру Пушкину, певцу, поэту и актеру Владимиру Высоцкому и одесситу, автору «Одесских рассказов», писателю Исааку Бабелю.

Как утверждается в проекте решения исполкома, опубликованном на сайте мэрии, эти памятники якобы содержат «символику российской имперской политики». Среди 19 объектов на снос памятник писателю Максиму Горькому в недавно переименованном парке Марка Твена, барельефы ордена Ленина на площади 10 апреля, один из которых разбили общественные деятели в начале сентября, памятник Пушкину напротив мэрии.

При этом ранее мэр Одессы Геннадий Труханов, подписавший упомянутый проект, возмутился решением властей Одесской области переименовать свыше 80 объектов в городе, в числе которых улицы Бабеля, Ильфа и Петрова, бульвар Жванецкого, улицы Пушкинская и Паустовского. Труханов заявил, что подобные решения заставляют отказаться от всего, что сделало Одессу мировым брендом, и попросту «обнуляют» город.

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