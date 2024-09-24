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Зеленский опасается, что США изменят отношение к Украине после выборов

16:00 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что позиция Вашингтона по поддержке Киева может измениться после выборов в США.

Принимая во внимание такую возможность, он заявил в интервью телеканалу ABC News, что Украине «нужно подготовиться [к этому] заранее».

По его словам, именно поэтому важен его план завершения конфликта, который он хочет обсудить с кандидатами в президенты — Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. В последнее время тема урегулирования вокруг Украины прочно вошла в повестку в США и активно используется в ходе президентской гонки.

Зеленский также утверждает, что его план рассчитан на быстрое завершение конфликта, а не на его затягивание на «год, два или три». Однако в этом же интервью он заявил, что его план «не о переговорах с Россией».

В то же время источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов. В него включены конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. При этом план, по словам источника, не включает никаких уступок России.

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