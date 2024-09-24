Результатом политики Байдена стали войны, которым «не видно конца» — ABC
16:32 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден оставляет в качестве своего наследства войны, которым «не видно конца». Такое мнение выразил телеканал ABC.
Как отмечается в материале, глава Белого дома в ходе своей «прощальной речи» на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН будет «расхваливать усилия по восстановлению альянсов», но в действительности во время его президентского срока начались два конфликта — на Украине и в секторе Газа, — «завершение которых пока не видно». В настоящий момент к этому добавился риск полномасштабной войны между Израилем и шиитским движением «Хезболлах».
Телеканал подчеркивает, что несмотря на то, что Байден имел за плечами «десятилетия опыта» во внешней политике, результаты его деятельности на посту президента неоднозначны.
Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что Байден оставляет своему наследнику опасное состояние дел, его политика привела к наибольшему снижению американского влияния с 30-х годов прошлого столетия.
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