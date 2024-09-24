МРОТ с начала 2025 года составит 22 440 руб. — Мишустин

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в начале 2025 года составит 22 тыс. 440 рублей.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.

Он отметил, что «с начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более, чем на 16,5%, составит 22 тыс. 440 рублей».