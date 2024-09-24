МРОТ с начала 2025 года составит 22 440 руб. — Мишустин
17:12 24.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о планах увеличения минимального размера оплаты труда (МРОТ), который в начале 2025 года составит 22 тыс. 440 рублей.
«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей», — сказал председатель правительства на заседании кабинета министров.
Он отметил, что «с начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более, чем на 16,5%, составит 22 тыс. 440 рублей».
НОВОСТИ
- 17:00 24.09.2024
- Мединский считает, что в ближайшем будущем время на образование в школах и вузах сократят
- 16:32 24.09.2024
- Результатом политики Байдена стали войны, которым «не видно конца» — ABC
- 16:12 24.09.2024
- Бои на севере Харьковской области идут «за каждый дом» — Ганчев
- 16:00 24.09.2024
- Зеленский опасается, что США изменят отношение к Украине после выборов
- 15:32 24.09.2024
- В Одессе снесут памятники Пушкину, Высоцкому и Бабелю
- 15:12 24.09.2024
- ВСУ потеряли на курском направлении более 16,7 тыс. военных — Минобороны
- 15:00 24.09.2024
- Госдума ввела возможность освобождения участников СВО от наказания на стадии суда
- 14:32 24.09.2024
- Около 13 млн россиян выплачивают одновременно по три кредита — Минтруд
- 14:12 24.09.2024
- В Испании сбежавший в ходе забега бык убил человека и ранил еще трех
- 14:00 24.09.2024
- Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать