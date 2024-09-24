Байден выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация выступает за реформирование Совета Безопасности (СБ) ООН таким образом, чтобы он в большей степени соответствовал современному положению в мире. Об этом заявил президент США Джо Байден, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.

«Я хочу, чтобы мы действовали сообща. Для этого мы должны построить более сильную, более эффективную и более инклюзивную Организацию Объединенных Наций, — сказал он. — ООН должна приспосабливаться и привносить новые голоса и новые точки зрения. Вот почему мы поддерживаем реформирование Совета Безопасности ООН и увеличение числа его членов». По словам Байдена, эти изменения должны «отражать сегодняшний мир, а не вчерашний».