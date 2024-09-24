На продаже оружия Украине Польша заработала в 2023 году около 1,5 млрд евро - доклад

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи Варшавой оружия на Украину в 2023 году превысили 1,4 млрд евро, что составляет более 80% всего польского экспорта вооружений за этот период. Об этом свидетельствуют данные из доклада, опубликованного на сайте МИД республики.

Согласно документу, польские производители продали Киеву оружие и военную технику на сумму 1,419 млрд евро. Среди приобретений Киева значатся 49 легких бронетранспортеров Oncilla, 18 самоходных артиллерийских установок Krab и 22 миномета M74. Помимо этого, Украина закупила в Польше более 10 тыс. ручных гранатометов и 24,5 тыс. переносных пусковых установок для противотанковых ракет, а также ракетные системы. Польский МИД отмечает, что в докладе не учтены безвозмездные поставки вооружений и техники для украинской армии.